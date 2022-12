Novo governo de Israel chefiado por Netanyahu toma posse

O novo executivo, resultado das eleições antecipadas de 1 de novembro, é uma coligação governamental entre o partido de Netanyahu, o Likud, três partidos de extrema-direita e dois partidos ultraortodoxos.Nas eleições – as quintas nos últimos quatro anos - Netanyahu e os seus aliados conquistaram uma maioria de 64 assentos parlamentares no Knesset entre 120 e o líder do Likud começou por prometer formar uma coligação rapidamente.O processo acabou, porém, por ser mais complicado do que o previsto, em parte, porque os parceiros ultraortodoxos e de extrema-direita do Likud exigiram garantias firmes sobre o futuro projeto de governo.Na contagem decrescente para a tomada de posse, o parlamento aprovou, na terça-feira, uma emenda à Lei Básica de Israel, o mais próximo que o país tem de uma Constituição, abrindo assim caminho para a formação do novo governo de Netanyahu – que já esteve 14 anos no poder (1996-1999 e 2009-2021) - uma vez que era uma exigência de dois dos seus principais parceiros.Na véspera da tomada de posse, o presidente israelita, Isaac Herzog, convocou para uma reunião o político extremista Itamar Ben Gvir, futuro ministro da Segurança Nacional, enquanto o primeiro-ministro indigitado nomeou um colaborador próximo para a Defesa.No encontro, Herzog expressou a Itamar Ben Gvir, líder do partido Otzma Yehudit (Poder Judaico), uma "profunda preocupação" com as propostas da extrema-direita no pacto que permitiu a formação do governo de coligação.