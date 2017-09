Novo livro de Hillary com meia culpa e o dedo apontado

Paulo Alexandre Amaral, RTP06 Set, 2017, 23:07 / atualizado em 06 Set, 2017, 23:11 | Mundo

"What Happened" pode ser traduzido por “O que aconteceu”. Mas outra tradução possível e que será até mais adequada às circunstâncias em que decorreu – e ao desfecho – da campanha presidencial de 2016 seria “Como foi possível”. São 494 páginas em que, de acordo com a CNN, a candidata democrata expurga os erros políticos, a opção por uma estratégia errada e até uma certa ingenuidade na forma como a equipa democrata deixou que a corrida eleitoral fosse dominada pelo estilo de Trump.



“Eu acho que é justo dizer que eu não percebi o quão rapidamente as coisas estavam a mudar. (…) Eu estava a fazer uma campanha presidencial tradicional com linhas políticas muito ponderadas… enquanto Trump conduzia um reality show com um hábil apelo dirigido à raiva e ao ressentimento”, escreve a candidata.



Mas Hillary não faz o exercício fácil de atirar a culpa para factores externos à sua estratégia: “Reconheço os meus próprios defeitos e os erros que cometemos. Eu assumo a responsabilidade por todos eles. Podemos culpar os dados, culpar a mensagem, culpar o que quer que seja – mas eu era a candidata. (…) Foi a minha campanha. Foram as minhas decisões”.

A visita tardia dos emails

Para o fracasso nesta segunda tentativa de chegar à Presidência terá sido fulcral, nas suas próprias palavras, a interferência de James Comey. O chefe do FBI voltou ao assunto dos emails e do servidor particular usado por Hillary na fase derradeira da campanha e essas notícias terão sido letais para qualquer vantagem que a candidata pudesse ter na altura (as sondagens corriam nesses dias para todos os gostos).



“A carta de Comey virou tudo ao contrário”, lamenta Hillary, acreditando que a partir do momento em que o servidor pessoal entrou na campanha a sua imagem passou de uma líder firme para uma líder comprometida pelo escândalo. A democrata torna-se severa quando lembra a decisão de usar um servidor pessoal enquanto ocupava o cargo de secretária de Estado, usando o termo “parva” (dumb).



Feito o mea culpa, a antiga primeira-dama, antiga senadora e antiga secretária de Estado não deixou de construir um índex nesta caminhada que não terminou em Washington e apontou o dedo às culpas externas, não ao sistema que sempre integrou, mas aos elementos que não colaboraram com ela.



Primeiro, o facto de ser mulher. Depois Bernie Sanders, o seu oponente nas directas do Partido Democrático. A Sanders terá deixado a acusação de não ser democrata (no sentido de um militante do partido): “Ele não é um democrata”, lamenta Hillary Clinton, dando a ideia de que os esforços de Sanders para ganhar o lugar na corrida final à Casa Branca terão contribuído para a sua derrota.

Os americanos não gostam de mim. Porquê?

Mas há ainda outra coisa, outra coisa diferente de uma espécie de misoginia política que lhe vale alguns queixumes. Os americanos, com toda a carreira que construiu ao longo de décadas, uma carreira feita por si própria, independentemente do marido que foi presidente, não parecem gostar dela. E aqui, Hillary Clinton não compreende este afastamento emocional que parece causar aos eleitores.



“O que é que me faz esta espécie de pára-raios que atrai a fúria? Gostava verdadeiramente de saber”, pergunta, antes de avançar com a resposta: “Acho que em parte isso se deve ao facto de ser mulher”.



De acordo com a leitura já revelada pela CNN, a antiga primeira-dama detém-se ainda nos aspectos mais privados do seu casamento. Aliás, talvez o aspecto mais privado de todos os ângulos de um casamento. Mesmo íntimo.

"Ainda o amo? Posso manter este casamento?"

No final da década de 90, os Clinton, ele o 42.º presidente, ela primeira-dama, viveram um intenso episódio que facilmente poderia ter levado à dissolução do casamento e daquela que era uma das mais parcerias mais bem-sucedidas da história da política americana. O presidente envolveu-se com uma estagiária, isso soube-se, foi acusado de mentir para ocultar o caso (a célebre frase “Eu não tive relações sexuais com essa mulher”), esteve à beira do impeachment e jornais e televisões exploraram o escândalo até à exaustão. Por que não deixou o marido?



“Houve momentos em que eu tinha todas as dúvidas sobre se o nosso casamento poderia ou deveria sobreviver. (…) Mas nesses dias eu coloquei-me as questões que eram importantes para mim: Ainda o amo? E posso manter-me neste casamento sem me tornar irreconhecível para mim própria – distorcida pela raiva, pelo ressentimento ou pelo afastamento? As respostas eram sempre sim”.



O lançamento de “What Happened” está marcado para a próxima semana. Donald Trump não deverá ficar surpreendido, se vier a lê-lo, quando chegar à página em que Hillary Clinton se questiona como pode ele ter chegado a presidente dos Estados Unidos. E ser este presidente que ele é.



Um presidente que recorda durante o debate televisivo que mantiveram. “Ele estava literalmente a respirar em cima do meu pescoço. O que é que eu devia fazer?”. Parar tudo e questionar os outros como é que se lida com uma pessoa assim, pergunta-se Hillary. Mas não, deixou prosseguir o debate enquanto Trump a cercava no seu próprio espaço, lançando maneirismos e gestos incompreensíveis.



“Mantive-me na minha, ajudada pela prática de anos a lidar com homens difíceis que tentavam colocar-me fora do jogo”, explica, para dizer que sabe agora que deveria antes ter optado por lhe gritar: “Para trás, criatura” (Back up, you creep). Tarde demais.