Novo mandato da Minusca focado na paz e na luta contra a covid-19

"A Minusca irá trabalhar com o Governo da República Centro-Africana e todos os parceiros para proteger os civis, apoiar o processo de paz e contribuir para a luta contra a pandemia de covid-19", disse o porta-voz da missão, Vladimir Monteiro, destacando que o apoio ao combate à pandemia é uma das novas características do mandato.

De acordo com Vladimir Monteiro, citado no comunicado hoje divulgado pela Minusca, a missão tem cinco tarefas prioritárias, "a primeira das quais é a proteção da população civil", devendo esta "ajudar a criar as condições políticas, de segurança e institucionais que permitam uma redução sustentável da presença de grupos armados e da ameaça que representam".

Além disto, a Minusca deverá ter como tarefa "bons ofícios e apoio ao processo de paz, incluindo a implementação do acordo de paz, às eleições de 2020 e 2021, a assistência no estabelecimento de condições de segurança conducentes à prestação segura e sem entraves de assistência humanitária e a proteção do pessoal e bens das Nações Unidas", apontou o documento.

No âmbito das eleições, o mandato aprovado pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) estipula que a Minusca promova "o diálogo entre todos os atores políticos de forma inclusiva, a fim de aliviar tensões durante o período eleitoral".

Para este mandato, com a duração de um ano, até 15 de novembro de 2021, a Minusca deverá contar com uma força inalterada de 11.650 militares, 2.080 agentes da polícia, 108 agentes prisionais e 1.624 civis.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do então Presidente, François Bozizé, por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

Desde então, o território centro-africano tem sido palco de confrontos comunitários entre estes grupos, que obrigaram quase um quarto dos 4,7 milhões de habitantes da RCA a abandonarem as suas casas.

O Governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Após seis anos de exílio no estrangeiro, Bozizé regressou à capital do país, Bangui, em dezembro de 2019.

O antigo chefe de Estado continua sob sanções aplicadas pela ONU devido ao seu papel no conflito, incluindo pelo seu apoio às milícias cristãs anti-Balaka.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, em fevereiro de 2019 pelo Governo e por 14 grupos armados, e um mês mais tarde as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017. A 7.ª Força Nacional Destacada, constituída por 180 militares, encontra-se no país e integra a missão da ONU.

De acordo com os dados mais recentes, de 15 de novembro, a RCA registou 4.900 casos oficiais de covid-19, incluindo 63 mortes.

Em África, há 48.016 mortos confirmados em mais de 1,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.