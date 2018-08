Novo México. Crianças estavam a ser treinadas para tiroteios em escolas

RTP09 Ago, 2018, 12:31 | Mundo



O pai adotivo de uma das crianças disse que o principal suspeito, Siraj Wahhaj, "teria treinado a criança para usar um fuzil de assalto como preparação para futuros tiroteios nas escolas", segundo os documentos do tribunal, citados pela CNN





"Ele [Siraj Wahhaj] representa um grande perigo para as crianças encontradas na propriedade, bem como uma ameaça para a comunidade como um todo, devido à presença de armas de fogo e intenção de usar essas armas de forma violenta e ilegal", declarou o promotor Timothy Hasson.









Taos County Sheriff's Office Taos County Sheriff's Office added a new photo. Segundo as autoridades locais, Wahhaj estava armado com um fuzil AR-15 e quatro pistolas quando foi preso. No entanto, os fichieros do tribunal, reveladas na quarta-feira, não forneceram mais detalhes sobre o alegado treino.

“[Se os réus forem] libertados da prisão preventiva, há uma probabilidade substancial de cometam novos crimes devido à preparação e planeamento de futuros tiroteios em escolas", revelam os documentos do tribunal.







Entre os suspeitos estão Wahhaj e as irmãs Hujrah Wahhaj e Subhannah Wahhaj - que se acredita serem as mães das crianças - Lucas Morten e Jany Leveille. Os cinco elementos foram acusados de 11 crimes de negligência e abuso infantil por um tribunal de Taos, no Novo México.





Os suspeitos, que se declararam inocentes, têm uma audiência de detenção pré-julgamento marcada para a próxima segunda-feira, de acordo com Aleksandar Kostich, defensor público do Estado.





Vários familiares dos suspeitos disseram que não sabiam nada do suposto treino para os tiroteios nas escolas. O pai de Wahhaj, Imam Siraj Wahhaj, um polémico imã de Nova York, disse que "não tem conhecimento" do suposto treino.





Restos mortais encontrados







"Encontrámos os restos mortais ontem, no dia em que Abdul faria quatro anos", disse à Fox News Jerry Hogref, chefe da polícia de Taos.

Na segunda-feira, os restos mortais de uma criança foram encontrados no propriedade. Segundo as autoridades do estado norte-americano do Novo México, ainda não se sabe se são de Abdul.



As autoridades invadiram o complexo na sexta-feira como parte da busca por Abdul-Ghani Wahhaj, uma criança de quatro anos de idade com graves problemas médicos que teria sido sequestrada pelo pai, Siraj Wahhaj, há cerca de nove meses.







Naeemah Rashid This is Hakima Ramzi, the mother of Abdul Ghani Wahhaj and wife of Siraj Ibn Wahhaj. Please help her find her son. Imam Siraj Wahhaj Imam Siraj Wahhaj De acordo com os documentos judiciais, citados pela BBC , Wahhaj disse à mãe do menino que planeava realizar um exorcismo à criança. As autoridades disseram que a criança sofria de graves problemas médicos, mas o progenitor acreditava que o menor estava possuído pelo diabo.





Segundo o relatório da polícia norte-americana, Ramzi não foi acusada no caso. De acordo com as autoridades de Clayton County, na Geórgia, a mulher relatou em dezembro que o filho estava desaparecido, após Wahhaj levar a criança a um parque e nunca mais voltar.





Inicialmente, a polícia não registou uma queixa de sequestro de crianças, porque Wahhaj e Ramzi eram casados.







No entanto, Ramzi pediu o divórcio em dezembro, segundo documentos do tribunal de Clayton County. Em janeiro, foi emitido um mandado de prisão contra Wahhaj por deixar Ramzi sem conhecimento da localização do filho.







Shariyf Muhammad, advogada de Hakima Ramzi, disse que "não tem conhecimento de nenhum treino para tiroteios em escolas".

As várias alegações contra os suspeitos surgiram após uma operação no complexo, que culminou com a descoberta de 11 crianças , com idades compreendidas entre um e 15 anos, maltratadas e desnutridas, que viviam sem água corrente ou eletricidade em Amalia, no Novo México.