Novo ministro da Saúde do Brasil toma posse em cerimónia fora da agenda

O novo ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, tomou posse hoje no Palácio do Planalto, sede do Governo, numa cerimónia que estava fora da agenda do Presidente, Jair Bolsonaro, e que não contou com a cobertura da imprensa.