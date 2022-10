Novo ministro das Finanças da Grã-Bretanha admite decisões difíceis para breve

O novo ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, disse que a Grã-Bretanha precisa de estabilidade e que a primeira-ministra Liz Truss precisa de tempo. Jeremy Hunt, alertou ainda para a subida dos impostos e para os gastos do governo que vão aumentar mais do que o que estava previsto. Em entrevista ao canal de televisao SkyNews e à BBC, Jeremy Hunt adiantou que estão planeadas decisões difíceis para breve.