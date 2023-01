Novo MNE chinês inicia mandato com visita a África que inclui Angola

Qin, que até recentemente era embaixador nos Estados Unidos, vai visitar Etiópia, Gabão, Angola, Benim e Egito, entre 09 e 16 de janeiro, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

No Egito, Qin também vai reunir com o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

O novo ministro cumpre assim com a tradição de mais de três décadas de iniciar o ano com um périplo por África.

"Isto mostra que a China atribui grande importância à amizade tradicional com África e ao desenvolvimento das relações China -África", disse Wang.

A China tornou-se um importante parceiro comercial do continente africano e um dos maiores investidores em projetos de infraestrutura e mineração.

Qin, 56 anos, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros em 30 de dezembro.

Ele sucedeu a Wang Yi, 69 anos, que substituiu Yang Jiechi como o diretor do escritório do Partido Comunista para as relações externas, a mais alta figura da diplomacia chinesa.