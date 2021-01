Novo modelo. Um em cada cinco ingleses já terá tido Covid-19

Em algumas regiões, o valor é ainda mais elevado, com uma em cada duas pessoas (54%) a ter já estado infetada.O modelo, criado pela Edge Health – uma organização que fornece apoio técnico às autoridades de saúde do Reino Unido – mostra que o número real de infetados pode ser cinco vezes superior ao oficialmente conhecido.O estudo foi noticiado peloe aponta para queEstes números baseiam-se numa comparação entre o número de mortes e a taxa estimada de letalidade. Assume um intervalo de três semanas entre os casos registados e mortes associadas à covid-19.

De acordo com os dados, contraíram a doença mais de 10% dos residentes em 138 dos 149 zonas com um nível de risco máximo em Inglaterra.







O modelo aponta paa que dois em cada cinco pessoas tenham sido infetadas em seis autoridades locais de Londres e do sudeste: Barking e Dagenham, Newham, Thurrok, Redbridge, Havering e Tower Hamlets.Em Barking e Dagenham, e Newham os números são mesmo mais elevados.Em termos oficiais, Barking e Dagenham tinham a 3 de janeiro menos de 14.700 casos registados e Newham tinha 21.700.

As quatro regiões que foram atingidas com mais força no início da segunda onda da pandemia estão no top dez das autoridades locais mais afetadas: Liverpool com 38,8% de infetados, Manchester com 38,6%, Rochdale com 38% e Salford com 37,8%.

Newham, Reading e Barking e Dagenham deverão ter oito vezes mais casos do que os números oficiais.



O estudo sugere que a diferença de valores dos casos reais e dos testados se deve aos casos assintomáticos e a incapacidade de testar todos os contactos dos casos conhecidos. Uma realidade que foi mais evidente no início da pandemia, quando o Reino Unido tinha uma política de testagem menos intensiva.

Na primeira quinzena de abril, a testagem era de menos de 40 mil testes diários. Agora é superior a 500 mil.





George Batchelor, diretor da Edge Health advoga que os casos testados são apenas uma fração da imagem das infeções totais.ao mesmo tempo que o conhecimento da pandemia permanece escasso, impedindo medidas mais direcionadas.As áreas com mais baixas taxas de infeção são Devon (5,9%), Dorset (5,8%) e Cornwall (4,8%).