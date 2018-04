Novo movimento político surge no Reino Unido composto por empresários e filantropos

Lusa08 Abr, 2018, 11:17 | Mundo

Segundo escreve hoje o jornal britânico The Guardian, "o movimento, encabeçado por um ex-militante do Partido Trabalhista, é entendido como tendo sido elaborado por um grupo frustrado pela natureza tribal da política, a polarização causada pelo `Brexit` [saída do Reino Unido da União Europeia] e o padrão de liderança política por todos os lados".

"Parece assumir uma posição política centrista, que reúne ideias de esquerda e de direita", acrescenta.

De acordo com o jornal, que cita fontes ligadas àquela força política, o movimento é liderado por Simon Franks, empresário britânico que foi cofundador da LoveFilm, empresa que permite o aluguer de filmes através do correio, e da companhia de distribuição de vídeos Redbus. Fundou também a Franks Family Foundation, associação de solidariedade que é mentora e parceira de organizações em todo o mundo para ajudar a resolver problemas em regiões pobres.

Simon Franks criou a empresa Project One Movement for the UK, que, segundo a publicação, será "o mote" para o movimento.

O The Guardian precisa que esta nova força política tem um financiamento de cerca de 50 milhões de libras (cerca de 57 milhões de euros).

Deste movimento, para o qual as negociações se iniciaram no final de 2016, fazem também parte várias personalidades do mundo dos negócios e da caridade.

O jornal adianta que o movimento se deverá concentrar no ativismo do que ser um partido formal e pondera concorrer às eleições em 2022.