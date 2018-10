Novo pacote suspeito enviado para restaurante de Robert De Niro

RTP25 Out, 2018, 12:36 | Mundo

Robert De Niro tem assumido uma voz crítica contra Donald Trump, denominando-o mesmo de “desastre nacional”.



A polícia de Nova Iorque disse à NBC que o edifício onde está localizado o restaurante de De Niro estava vazio na altura em que o pacote suspeito chegou.



Package found at downtown Manhattan site linked to Robert De Niro is similar to the pipe bombs found a day earlier to political and media figures, according to a law enforcement official briefed on the matter. https://t.co/lhvg2BrKja — NBC News (@NBCNews) 25 de outubro de 2018

A série de alertas de bombas começou na segunda-feira, quando engenhos explosivos foram enviados para várias localizações em Nova Iorque, Washington e Florida.O primeiro alerta surgiu quando um desses pacotes foi descoberto perto da casa do milionário George Soros, um dos grandes doadores do partido Democrata.O último balanço feito pelo FBI, apontava para sete pacotes com explosivos que foram interceptados.

"Confirmamos agora dois engenhos adicionais, ambos endereçados à representante Maxine Waters, que são similares em aparência", aos cinco outros explosivos apreendidos anteriormente, pode ler-se na página oficial da rede social Twitter do FBI, divulgado quarta-feira à noite.

Maxine Waters, congressista democrata afro-americana, eleita pelo estado da Califórnia, tem sido uma forte crítica da administração Trump.

In addition to the five packages referenced in our earlier statement, we have now confirmed two additional packages, both addressed to Rep. Maxine Waters, that are similar in appearance. — FBI (@FBI) 25 de outubro de 2018

"Qualquer ato ou ameaça de violência política é uma ameaça à nossa democracia. Nenhuma nação poderá ser bem-sucedida se tolerar a violência ou a ameaça de violência como um método de intimidação política ou coerção", afirmou Donald Trump em Wisconsin, durante um comício de apoio às campanhas do governador Scott Walker e da senadora estadual Leah Vukmir.

O líder norte-americano criticou os media, que segundo ele têm responsabilidades no clima crispado que o país vive.



"Os media têm a responsabilidade de definir um tom civilizado e acabar com a hostilidade interminável, ataques constantes e notícias negativas e às vezes falsas" disse.

Na quarta-feira, os "pacotes suspeitos" dirigidos a Hillary Clinton e a Barack Obama, foram intercetados pelo serviço federal norte-americano encarregado da sua proteção, pelo que não chegaram às mãos dos destinatários, indicaram os serviços secretos em comunicado.

As autoridades norte-americanas estão ainda a tentar localizar um pacote suspeito alegadamente dirigido ao antigo vice presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters que cita um agente federal. Joe Biden foi o número dois de Barack Obama à frente dos Estados Unidos.

De acordo com o diário The New York Times, que cita as forças da ordem, os dispositivos são semelhantes àquele que foi encontrado e detonado pela polícia na segunda-feira na residência do multimilionário e filantropo George Soros - outro famoso democrata -, em Bedford, a cerca de 60 quilómetros de Nova Iorque.

O Departamento de Segurança Nacional, do qual dependem os serviços secretos, indicou em comunicado que os pacotes foram "de imediato identificados como potenciais engenhos explosivos durante procedimentos de rotina de verificação do correio e foram tratados como tal".

Também as instalações da CNN no edifício Time Warner, em Manhattan, foram evacuadas perante a ameaça de uma possível bomba.

Os serviços secretos norte-americanos estão a investigar estes casos como atentados terroristas. As autoridades desconfiam que todas as situações estão relacionadas.



Nenhum dos engenhos explodiu e não há registo de feridos.

c/Lusa