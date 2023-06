Novo Pacto Financeiro Global junta políticos em paris

O encontro decorre até sexta-feira e tem como objetivo promover a reforma da arquitetura financeira internacional e lançar medidas imediatas para ajudar as economias emergentes. Entre os participantes estão o presidente do Brasil, Lula da Silva, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.Em Paris estarão também o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Portugal estará representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que aproveitará a cimeira para exigir uma "reforma ambiciosa" da arquitetura financeira internacional e promover a ideia de criar um "pacote de estímulos" que permita às nações menos desenvolvidas cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.