Novo parlamento guineense entra em funções com ausência de 10 deputados eleitos

Os deputados eleitos nas legislativas do dia 04 de junho passado e que faltaram à posse hoje são Nuno Nabiam, atual primeiro-ministro; Soares Sambu, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; Marciano Barbeiro, ministro da Defesa; Suzy Barbosa, ministra dos Negócios Estrangeiros; Ilídio Té, ministro das Finanças; Fidelis Forbs, ministro das Obras Públicas; Orlando Viegas, ministro das Pescas e Botche Candé, ministro da Agricultura.

Também não tomaram posse hoje os deputados Bamba Cote, do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), e Djariatu Gomes Djalo, da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) Terra Ranka.

Fonte do parlamento disse à Lusa que os dois deputados se encontram ausentes do país.

A sessão prosseguiu com o processo que vai levar à eleição da nova mesa do parlamento, que deverá ser chefiada por Domingos Simões Pereira, líder da coligação PAI - Terra Ranka, que venceu as legislativas com uma maioria qualificada de 54 dos 102 assentos.

A coligação, formada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo (PAIGC), liderada por Simões Pereira, e que junta ainda outras quatro formações políticas, propôs o nome do presidente do Partido da Renovação Social (PRS), Fernando Dias, para ser o primeiro vice-presidente do órgão legislativo.

Na quarta-feira ao fim do dia, a coligação PAI - Terra Ranka e o PRS (12 deputados) assinaram um acordo de incidência parlamentar e governativa.

Nos discursos de abertura, os líderes das cinco formações políticas que elegeram os deputados instaram o novo parlamento a "ser produtivo", a "cortar com o passado", a "abrir uma nova era democrática" e ainda a "servir os interesses do povo guineense".

O líder da coligação PAI - Terra Ranka, Domingos Simões Pereira, exortou o novo parlamento e "acabar com a conflitualidade" entre os órgãos da soberania e ainda a "atender as demandas do povo".

Simões Pereira aproveitou a ocasião para criticar a Comissão Nacional de Eleições (CNE) por ter, na sua opinião, protelado, para um prazo além do estipulado na lei, a tomada de posse dos novos deputados.

Já o líder do PRS apontou como tarefas essenciais do novo parlamento trabalhar com o Governo a ser criado nos próximos dias para, junto da justiça, tirar das celas as pessoas que o tribunal considerou de inocentes de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022.

Fernando Dias afirmou ainda que as novas autoridades, Governo e parlamento, devem trabalhar para "combater a fome" que disse existir na Guiné-Bissau atualmente e ainda "preservar o Estado de Direito democrático, bem como as liberdades dos cidadãos".

O coordenador do Madem G-15, Braima Camará voltou a frisar que o seu partido estará disponível para "viabilizar tudo o que for de interesse nacional", mas sem deixar de assumir o seu papel de "oposição responsável".