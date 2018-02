Novo partido "Renew" quer reverter o Brexit

RTP19 Fev, 2018, 17:47 | Mundo

Chama-se Renew [Renovar] e é assumidamente inspirado no “República em Marcha”, do presidente francês Emmanuel Macron.

"O apetite por um novo partido [...] é colossal", declarou aos jornalistas um dos três dirigentes da nova formação, James Clarke.



"O `Renew` quer ser um veículo para as pessoas que não se sentem representadas politicamente, que se sentem ignoradas", disse Clarke. Depois das últimas eleições, várias sondagens têm mostrado um crescimento daqueles que querem permanecer na União Europeia.



Ano e meio depois do referendo em que 52% dos eleitores escolheram sair da União Europeia (UE), o `Brexit` continua a dividir o eleitorado e até o Partido Conservador, no poder. Os conservadores e a oposição trabalhista prometeram respeitar o resultado do referendo. O partido pró-europeu Partido Liberal-Democrata não tem conseguido capitalizar o eleitorado que está contra a saída da União Europeia.



O novo partido assegura estar pronto a apresentar mais de 300 candidatos já nas próximas eleições legislativas de 2022, contando conseguir atingir os 650 candidatos, oriundos da sociedade civil. No entanto, os representantes da nova formação não excluem intervir mais cedo, para capitalizar a fraqueza da primeira-ministra Theresa May, à frente de um executivo dividido.



Para estabelecer o programa, o “Renew” diz ter lançado já este mês uma grande oA data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia é 29 de março de 2019.peração porta-a-porta para uma “sondagem de opinião” do eleitorado.



No entanto, as influências são claramente assumidas. Os dirigentes do novo partido inspiraram-se no movimento criado por Emmanuel Macron que, um ano depois de ser formado, venceu as presidenciais e as legislativas em França. Houve contactos e conselhos informais do movimento francês.



"Não há uma ligação formal entre o `Renew` e o `En Marche`, mas o que pretendemos não está muito longe do que Macron conseguiu em França [...]. Mostrou que é possível fazer algo de extraordinário em pouco tempo", explicou Clarke.



"Gostamos de nos considerar diferentes dos partidos políticos tradicionais", reforçou. Nem de esquerda nem de direita, o `Renew` quer afirmar-se "no vazio no centro da política britânica".



O “Renew” é uma de várias iniciativas pró-UE e anti-`Brexit` que surgiram nos últimos meses.



No início de fevereiro, um conjunto de movimentos contra o `Brexit` lançou a plataforma "Grassroots Coordinating Group" (GCG) para coordenar esforços para influenciar as negociações com Bruxelas e tentar convocar um novo referendo.



Uma outra organização, "Our Future, Our Choice", foi lançada por um grupo de jovens que quer "impedir democraticamente" o `Brexit` a que se juntou um membro trabalhista da Câmara dos Lordes, Andrew Adonis.



Há também a organização "Best for Britain", fundada por Gina Miller, a empresária que levou o governo britânico a tribunal para o obrigar a submeter o `Brexit` a votação no Parlamento, que já contou com um financiamento de 500.000 libras (564.000 euros) do milionário norte-americano George Soros.



c/Lusa