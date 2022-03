Novo PM moçambicano defende reforço da produção para garantir "independência financeira"

"Nós não podemos gastar mais do que temos porque se fizermos isso vamos ter problemas", disse Adriano Maleiane, em declarações à comunicação social momentos após a cerimónia de tomada de posse na Presidência da República, em Maputo.

Para o novo primeiro-ministro moçambicano, o aumento das exportações está entre as soluções mais adequadas para melhorar a economia do país, mas esta opção exige o incremento da produção.

"Quando produzimos, podemos cobrar mais impostos. Hoje as nossas receitas já cobrem cerca de 75% ou 77% [das necessidades]. Temos que caminhar para uma situação de pelo menos conseguirmos ter receitas para o que estamos a construir", declarou.

Adriano Maleiane, que até à data da sua nomeação para primeiro-ministro era ministro da Economia e Finanças, reiterou que estão "bastante avançadas" as negociações para um novo programa com o Fundo Monetário Internacional, um dos parceiros a suspender as ajudas diretas a Moçambique em 2016 na sequência da descoberta do escândalo das dívidas ocultas do Estado.

"Neste momento estamos na fase de quantificar as metas e discutir as medidas estruturais que vão constar do programa. O programa é importante para o país", declarou o novo primeiro-ministro moçambicano, frisando que um novo programa é importante para melhorar a imagem de Moçambique no mercado financeiro internacional.

Em fevereiro, fonte do FMI disse à Lusa que Moçambique poderá ter um novo programa até final de junho se as reuniões em curso tiverem sucesso.

Adriano Maleiane substitui Carlos Agostinho do Rosário, que tinha sido nomeado para o cargo em 2015, quando o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, formou o seu Governo no primeiro mandato, após vencer as eleições gerais de 2014.

Além de Adriano Maleiane, tomaram posse hoje mais seis governantes, com destaque para os novos ministros da Economia e Finanças, Max Tonela, e dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, no âmbito da remodelação anunciada esta semana pelo chefe de Estado moçambicano.