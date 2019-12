Novo Presidente argentino quer agenda ambiciosa com o Brasil, para além da tensão com Jair Bolsonaro

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, destacou esta terça-feira o Brasil no seu discurso de posse no parlamento e pediu uma "agenda ambiciosa" apoiada pela história dos dois povos e não pela "diferença pessoal" com o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro.