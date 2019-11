Novo presidente da autoridade de enclave timorense de Oecusse toma posse

José Luis Guterres inicia assim um mandato de quatro anos como líder da autoridade da RAEOA e do Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) - que abrange Oecusse e a ilha de Ataúro.

Lugo, como é conhecido o ex-vice-primeiro ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, substitui Arsénio Bano que era desde o início de agosto presidente interino, substituindo Mari Alkatiri, o primeiro responsável regional, que terminou o seu mandato a 31 de julho.

Em declarações à Lusa, José Luis Guterres - que deverá deslocar-se em breve à região - disse que as prioridades do seu mandato vão ser definidas quando tomar posse a restante equipa da autoridade regional.

"Eu não quero personalizar a gestão de Oecusse. Hoje a gestão moderna é uma gestão de equipa. Quero que o sucesso seja de toda a equipa e sobretudo do povo de Oecusse", disse.

O antigo chefe da diplomacia disse à Lusa que soube da decisão do primeiro-ministro no início da semana passada, quando Taur Matan Ruak o convidou para um encontro no Palácio do Governo durante o qual lhe fez a proposta.

"Nas nossas vidas há momentos em que temos de decidir se escolhes o caminho fácil mais benéfico para a tua pessoa ou outra situação mais difícil, com maiores desafios, mas que pode beneficiar muito mais pessoas", sublinhou.

Guterres afirmou que o trabalho na região será feito em colaboração com o Governo nacional e a população do enclave, especialmente os jovens qualificados.

O novo responsável da RAEOA vai conduzir os destinos de uma população de cerca de 75 mil pessoas, distribuídas por uma região com cerca de 817 quilómetros quadrados, com 18 sucos (equivalente a freguesias) e 63 aldeias.

A proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020, atualmente a ser debatida no Parlamento Nacional, prevê cerca de 26 milhões de dólares (23,6 milhões de euros) para a RAEOA, um valor muito abaixo dos 76 milhões orçamentados para 2019.

A queda de quase 50 milhões deve-se, essencialmente, ao facto de não ser destinado em 2020 qualquer fundo para capital de desenvolvimento, com valores idênticos nas restantes rubricas orçamentais.

Os anos de 2016 e 2017, com orçamentos de cerca de 218 milhões de dólares (198 milhões de euros) e de 171,8 milhões de dólares (156 milhões de euros), respetivamente, foram os mais altos desde a criação da RAEOA.

A região prevê receitas de cerca de 1,45 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) em 2020, ainda segundo a proposta de OGE.