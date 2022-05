Novo presidente da Coreia do Sul teme pela segurança na zona

O líder do Partido do Poder Popular iniciou o mandato único de cinco anos com uma videoconferência com o chefe do Estado-Maior Conjunto (JCS, na sigla em inglês), Won In-choul, sobre a vizinha Coreia do Norte.

Won, de 61 anos, disse a Yoon Suk-yeol que o regime de Pyonyang está pronto para realizar um teste nuclear caso o líder norte-coreano Kim Jong-un o decida fazer.

Yoon, antigo procurador-geral, ordenou então aos comandantes militares que mantivessem a prontidão militar.

A reunião decorreu no novo escritório executivo da presidência sul-coreana, no complexo do Ministério da Defesa, no centro da capital, Seul.

Cerca de 40.000 pessoas foram convidadas para a cerimónia, que será de longe a mais cara já organizada, com um orçamento de 3,3 mil milhões de won (2,5 milhões de euros). O slogan escolhido para a cerimónia é: "A República da Coreia, uma vez mais! Um novo país para o povo".

Após vencer as eleições presidenciais, em março, Yoon ofereceu diálogo a Pyongyang, mas, ao mesmo tempo, prometeu ser menos tolerante com as "provocações" da Coreia do Norte.

Novo presidente oferece “plano ousado” em troca da desnuclearização



Yoon Suk-yeol, disse no discurso inaugural, que tem “um plano ousado” para melhorar a economia do Norte, caso Pyongyang abandone as aspirações nucleares.



"Embora seja verdade que os programas de armas nucleares da Coreia do Norte sejam uma ameaça não apenas à nossa segurança e à do nordeste da Ásia, a porta para o diálogo permanecerá aberta", disse Yoon, perante cerca de 40 mil pessoas, nos jardins da Assembleia Nacional, o parlamento sul-coreano.



"Se a Coreia do Norte realmente embarcar num processo para completar a desnuclearização, estamos prontos para trabalhar com a comunidade internacional e apresentar um plano ousado que fortalecerá muito a economia da Coreia do Norte e melhorará a qualidade de vida do seu povo", disse o conservador.