Novo processo julga Fundo de Luta contra a Corrupção russo

Navalny, a cumprir uma pena de oito anos após condenação por diversos crimes económicos e que se suspeita estar a ser envenenado na prisão, assistirá por videoconferência à audiência, que decorrerá no tribunal Basmanni e representa o início da tramitação para um novo caso criminal contra si, no âmbito do qual o ministério público moscovita pedirá a sua condenação a 35 anos de prisão.Após ter sido envenenado há três anos com Novichok (grupo de substâncias neurotóxicas desenvolvidas na União Soviética nas décadas de 1970 e 1980) e perante a recente perda de oito quilos, o seu advogado de defesa, Vadim Kobzev, indicou que exigirá que lhe sejam feitos exames toxicológicos e radiológicos, acusando as autoridades prisionais russas de terem “uma clara estratégia para destruir a saúde de Navalny por todas as formas e meios ao seu alcance”.No mesmo dia, será também iniciado um processo criminal “por desacreditar o exército” russo contra Yevgueni Roizman, o único opositor do Kremlin que liderou a câmara municipal de uma cidade de mais de um milhão de habitantes.