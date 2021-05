Novo referendo de independência na Escócia no "tempo certo" promete Nicola Sturgeon

Após ver confirmada a sua reeleição com 60 por cento dos votos no seu círculo eleitoral de Glasgow Southside,“Prometo hoje regressar de imediato ao trabalho para continuar a guiar o país através da crise do Covid e continuar a liderar o país na recuperação do Covid e,”, prometeu Nicola Sturgeon no seu discurso de aceitação do lugar parlamentar.A líder nacionalista preferiu a prudência, apesar da satisfação visível.“Ao olhar para a Escócia como um todo, ainda estamos nos primórdios de uma maratona de contagem e não saberemos resultados certos até amanhã à noite. Nesta altura,” referiu.No seu círculo eleitoral, Sturgeon obteve 19.735 votos, uma subida face aos 15.287 de 2016, mase novo líder do Partido Trabalhista escocês, Anas Sarwar.

Bandidos e racistas

Este conseguiu duplicar os votos, de 5.694 há cinco anos, para 10.279 esta quinta-feira, com um salto de 22.9 por cento para 31.3 por cento nas preferências dos eleitores. “Há nova energia em torno dos trabalhistas”, reagiu Sarwar.

Os conservadores viram a sua percentagem cair abruptamente, de 12.4 para 5.5 por cento, enquanto a percentagem dos Liberais Democratas Escoceses diminuíu de 3.3 para 1,5 por cento.

, formado por dissidentes do Partido Nacionalista Britânico.

“É o privilégio da minha vida representar o eleitorado mais multicultural e diverso em toda a Escócia e não pela primeira vez fui alvo de bandidos da extrema-direita”, referiu a primeira-ministra, depois de agradecer o apoio durante uma campanha que classificou como muito dura.





Fransen marcou a jornada eleitoral quando confrontou quinta-feira Nicola Sturgeon à porta de uma assembleia de voto. Chamou a Sturgeon uma "vergonha completa" ao que esta replicou que Fransen era uma "fascista" e "racista" que seria "rejeitada" pelos eleitores.

em Glasgow e não são bem-vindos em parte alguma da Escócia e que esta seja a nota da unidade”, aplaudiu Nicola Sturgeon.





A vitória dos nacionalistas escoceses é uma pedra no sapato dos festejos dos conservadores britânicos, os quais confirmaram o seu domínio do antigo coração industrial do norte de Inglaterra, ao conquistar um bastião trabalhista, a cidade costeira de Hartlepool.