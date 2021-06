Novo representante da ONU para a África Ocidental reafirma apoio à Guiné-Bissau

"Estou na Guiné-Bissau para me apresentar ao Presidente, para o ouvir sobre as preocupações do país. Ouvi-o e reafirmei o apoio das Nações Unidas para acompanhar a Guiné-Bissau para que o processo não seja reversível", disse.

Antes de se deslocar à Guiné-Bissau, Annadif Khatir Mahamat Saleh esteve no Gana, que assume a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Annadif Khatir Mahamat Saleh, do Chade, foi nomeado em março representante do secretário-geral da ONU, António Guterres, para a África Ocidental e Sahel, tendo substituído no cargo Mohamed Ibn Chambas.

Antes de ocupar as atuais funções, Annadif Saleh foi representante especial do secretário-geral da ONU para o Mali e chefe da missão de estabilização da ONU no Mali (Minusma).