Novo sítio online de Donald Trump realça grandes feitos e omite fracassos

O sítio online chama-see é descrito como uma plataforma para que os apoiantes de Trump continuem a estar a par da campanha “A América primeiro”, que o ex-presidente quer manter. O principal chamariz deste sítio está num texto com um pouco mais de 800 palavras em que são sumarizados os quatro anos de presidência, descritos como “o mais extraordinário movimento político em toda a história”.O primeiro parágrafo explica que Donald Trump conseguiu grandes feitos como “derrotar dinastias políticas”, derrotar o “em Washington” e “ultrapassar o poder estrutural entrincheirado” na capital norte-americana.Apesar de falar de uma presidência que se destacou das demais nos Estados Unidos, o texto principal não fala de alguns dos episódios mais polémicos que marcaram a Administração Trump.Por exemplo, no espetro económico, Donald Trump afirma que durante a sua presidência a economia norte-americana registou um período de crescimento sem precedentes, de criação de muitos empregos e salários maiores. Trump declarou repetidamente enquanto presidente que estava a criar “a melhor economia da história americana”, uma afirmação repetidamente desmistificada.O texto não explica, por exemplo, que com a chegada da pandemia aos Estados Unidos, a economia norte-americana sofreu um grave recuo. O país continua a ter o maior número total de mortes por covid-19 no mundo mas o sítio online descreve a ação de Trump como vitoriosa.“Quando a praga do coronavírus chegou da China, afligindo todas as nações do mundo, o Presidente Trump agiu cedo e de forma decisiva”. Estas são palavras que contrastam com as declarações do antigo presidente que em março de 2020 repetiu várias vezes que a pandemia seria um problema “que vai desaparecer”.Em artigo de The Guardian , lembra-se que Donald Trump foi o primeiro presidente de sempre a enfrentar dois processos de destituição no Congresso e que também foi o primeiro a perder por duas vezes o voto popular. Primeiro para Hillary Clinton e, em novembro último, para Joe Biden.

O texto também não menciona que Trump se tornou no primeiro líder mundial a ser banido das redes sociais Facebook e Twitter, após a invasão no Capitólio, a 6 de janeiro. De acordo com as duas redes sociais, o 45º presidente incitou os manifestantes a uma insurreição, num episódio em que foram perdidas cinco vidas.





“O gabinete de Donald J. Trump está empenhado em preservar o legado magnífico da administração Trump, enquanto, ao mesmo tempo, avança com a campanha ‘América primeiro’”.O sítio online explica também aos seus seguidores que “através do compromisso cívico e ativismo público, o gabinete de Donald Trump vai esforçar-se para informar, educar e inspirar americanos em todas as esferas. Enquanto pretendemos construir um futuro americano brilhante”.Este é um primeiro passo para o que pode ser uma nova recandidatura de Donald Trump à Casa Branca, para 2024. Trump ainda mantém alguma influência no Partido Republicano e tem apoiado vários candidatos que podem tirar o lugar a antigos políticos que Trump considera terem sido desleais depois das declarações de fraude eleitoral nas últimas eleições.Para além do sítio online, a equipa de Donald Trump anunciou, em entrevista à Fox News, que o antigo presidente se prepara para lançar a sua própria rede social nos próximos meses.