Novo vídeo mostra dois mísseis a atingir o avião ucraniano no Irão

O vídeo mostra o lançamento de um primeiro míssil que alguns segundos depois atinge o avião. Pouco depois, um novo míssil é lançado.









As imagens, escreve o jornal norte-americano, confirmam a tese anteriormente avançada pelo The New York Times de que o transponder (identificador de voo do aparelho) deixou de funcionar depois de ter sido atingido pelo primeiro míssil.





Apesar desse impacto, o avião continuou a voar. Com o embate do segundo míssil o aparelho acabou por explodir e cair junto a Khalaj Abad, não muito longe do aeroporto de Teerão.





Todas as 176 pessoas a bordo morreram. Apesar de inicialmente o Irão não ter admitido que o avião foi abatido depois de ter sido atingido por mísseis iranianos, acabou mais tarde por o fazer.





Na altura, as forças militares iranianas estavam em alerta máximo, receando um ataque norte-americano na sequência do ataque que os EUA fizeram no Iraque para matar o general Qassim Suleimani.







O The New York Times confirmou que as imagens agora reveladas foram captadas no telhado de um edifício, a cerca de seis quilómetros da base militar iraniana.