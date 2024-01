Novos ataques visam contrariar narrativa vitoriosa do Governo

"Isto não é propriamente uma novidade (...) Os ataques sempre continuaram, com mais ou menor intensidade, com maior ou menor violência, os insurgentes circularam por ali e sempre tiveram contacto com a população", disse à Lusa João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural (OMR), organização não-governamental (ONG), e autor de vários trabalhos sobre a violência armada em Cabo Delgado.

Os grupos armados têm protagonizado novos ataques nos distritos de Macomia e Mocímboa da Praia nas últimas semanas, alguns reivindicados pelo Estado Islâmico, causando vários mortos e fuga da população, situação que se agravou em dezembro.

Segundo João Feijó, os últimos ataques dos grupos insurgentes são uma resposta à "propaganda" feita pelo Governo moçambicano sobre a retoma da segurança na província de Cabo Delgado e que visa "passar a mensagem internacional aos investidores de que (...) a Total pode regressar".

Para o investigador, os ataques nunca cessaram no norte de Moçambique e os insurgentes vivem entre as populações, com quem adquirem a sua logística "a preços generosos" e "continuam a ter informações, apoio de alimentos e capacidade de recrutamento".

"Agora, o que acontece é que [o novo ataque] foi notícia, agora eles fizeram ataques espetaculares para contrariar esta visão vitoriosa do Governo de Moçambique, que é o principal opositor deles", referiu.

Os novos ataques ocorrem numa altura em que a Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM, na sigla em inglês), que apoia Moçambique no combate à insurgência, se prepara para abandonar o terreno em julho deste ano e com o Ruanda, que também apoia o país, a manifestar a disponibilidade de expandir as suas operações de combate em Cabo Delgado

As tropas do Ruanda operam sobretudo no perímetro da área de implantação dos projetos de gás natural da bacia do Rovuma, liderados pela petrolífera francesa TotalEnergies, suspensos devido a um ataque em 2021, perto das infraestruturas do empreendimento, no distrito de Palma.

João Feijó disse que a decisão de expandir as operações do Ruanda na província vai ser tomada pelos grandes investidores em Cabo Delgado, nomeadamente França e Estados Unidos da América, pois Moçambique "é apenas um sujeito passivo que aceita as condições impostas por terceiros".

O investigador aponta também a capacidade de combate do exército ruandês, a sua disciplina, o aparente bom relacionamento com a população e o domínio da língua local como alguns fatores que também podem contribuir para a permanência do Ruanda em Moçambique.

"Moçambique emerge como um território sacrificado para extração destes recursos e alguém tem de garantir a segurança e decidiu-se que o melhor investimento é apoiar o Ruanda ao invés da SAMIM (...) Moçambique não tem a palavra final nesta decisão", disse o analista.

Feijó considera que a violência armada naquela província "vai continuar por muito tempo", acrescentando que a morte do líder dos rebeldes, Bonomade Machude Omar, em agosto de 2023, não significa o fim dos ataques.

"Não é porque já mataram um dirigente que a seguir isto acaba porque imediatamente a seguir aparece outro, se calhar com vontade de vingar o anterior ou talvez até mais radical e violento", acrescentou.

A província de Cabo Delgado enfrenta há mais de seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico, que levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda e da missão da SADC, libertando distritos junto aos projetos de gás.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.