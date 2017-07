Novos combates em Zemio, República Centro-Africana, fazem 22 mortos

Lusa 01 Jul, 2017, 16:56 | Mundo

A zona é palco de violência há semanas, com milícias rivais a confrontarem-se e a mergulharem a cidade no caos, com casas e lojas incendiadas e milhares de deslocados.

"As organizações humanitárias enfrentam grandes dificuldades, a Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras não conseguem percorrer as ruas para recolher os cadáveres, que servem de alimento aos porcos", disse o governador provincial, Ghislain Dieu-Béni Kolengo.

"Os habitantes fugiram da cidade. As pessoas refugiaram-se no hospital, no acampamento do ACNUR e em várias igrejas. Ontem [sexta-feira] milicianos iam atacar uma igreja, mas a MINUSCA [missão da ONU] interpuseram-se para proteger os deslocados", acrescentou o governador.

Mais de 20.000 pessoas entraram nas últimas semanas na vizinha República Democrática do Congo, fugidas à violência na República Centro-Africana, segundo o ACNUR, Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados.

A República Centro-Africana vive um processo de transição complicado desde que em 2013 os rebeldes Séléka afastaram o presidente François Bozizé, dando origem a uma vaga de violência sectária entre muçulmanos e cristãos que fez milhares de mortos.

Além de Zemio, as cidades de Bria e Bangassou (centro) também têm sido palco de violência, o que motivou hoje uma manifestação pela paz em Bangui, capital do país.

Com cartazes apelando à "paz", "reconciliação" e "justiça", várias centenas de pessoas marcharam pelas ruas da capital até ao palácio presidencial.