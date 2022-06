Os tratados cessaram em 1997, quando os britânicos devolveram Hong Kong à República Popular da China.Os quatro conjuntos de manuais escolares, que foram submetidos ao Departamento de Educação para verificação, foram publicadosna semana passada para que as escolas escolham os materiais para o novo ano escolar que se inicia em setembro.Os manuais serão usados pelos alunos do quarto ano escolar para a disciplina de “cidadania e desenvolvimento social”, que vem substituir a cadeira de “estudos liberais”, projetada em 2009 para ensinar aos alunos a desenvolver o pensamento critico.“É necessário que as escolas ensinem os alunos a pensar positivamente e a amar a sua nação”, disse o chefe do departamento de educação de Hong Kong na segunda-feira., jornal oficial do Partido Comunista da China, defende que as alterações nos manuais garantirão que “alguns professores não serão mais capazes de transmitir os seus pontos de vista políticos errados e venenosos aos alunos”.Uma revisão posterior do sistema educacional incluiu um foco maior na segurança nacional e no patriotismo, com os professores a serem incentivados a denunciar alunos que violem a Lei de Segurança Nacional – imposta por Pequim de forma a colocar um travão nos amplos protestos de 2019.

Descrita pelo governo de Hong Kong na época como "um passo crucial para acabar com o caos", a lei proíbe a expressão de quase qualquer forma de dissidência e permite sentenças máximas de prisão perpétua.

Os novos manuais escolares foram lançados apenas algumas semanas antes de Hong Kong celebrar o 25.º aniversário do regresso do território à soberania da China, com o estatuto de Região Administrativa Especial.O aniversário deste ano, assinalado a 1 de julho, marcará também o primeiro dia do novo líder de Hong Kong, John Lee. Lee, o ex-chefe de segurança que supervisionou a repressão aos grandes protestos pró-democracia de 2019, vai substituir a líder cessante, Carrie Lam.