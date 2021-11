Numa semana registaram-se mais de dois milhões de novos contágios na Europa

Os Países Baixos bateram um record de novas infecções com 16 mil casos, e por isso regressam ao confinamento parcial, durante três semanas. Na Alemanha, o governo prepara reforço das medidas de prevenção. Em Munique, há unidades de cuidados intensivos à beira da rutura.



A Áustria prepara o confinamento para não vacinados e a Noruega, o reforço da vacinação para todas as pessoas maiores de idade.



Viena de Áustria inicia um projeto-piloto na próxima semana. Cerca de duzentas crianças, com idades entre os cinco e os onze anos, vão começar a receber vacinas contra a Covid-19.



É na Europa de Leste que a pandemia assume contornos mais graves, com a Rússia a registar mais de 1.200 mortes nas últimas 24 horas.