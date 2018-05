Número de autorizações de residência em Macau desce no primeiro trimestre de 2018

Lusa10 Mai, 2018, 09:07 | Mundo

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), 273 pessoas foram autorizadas a residir em Macau, até ao final de março, menos 138 do que em igual período do ano passado.

A população de Macau fixou-se no primeiro trimestre do ano nas 656.700 pessoas, mais 8.400 (1,28%) do que no período homólogo. Segundo os dados oficiais, 348.100 são mulheres, que representam 53% da população total.

Já em termos trimestrais, comparativamente a março último, o aumento populacional foi de 3.600 pessoas (0,55%).

Em comparação com o final de março de 2017, o número de trabalhadores não residentes cresceu ligeiramente, fixando-se nos 181.345, mais 0,8% em termos anuais.

Relativamente a imigrantes, havia no trimestre em causa 1.007 imigrantes chineses, menos 204 do que no período homólogo.

Nos primeiros três meses do ano, foram registados 1.414 nascimentos (menos 146 ou 9,6% em termos anuais) e 513 óbitos (mais 14 ou 2,7%) em relação a igual período de 2017.

Com uma área terrestre de 30,5 quilómetros quadrados, Macau registava, no final do ano passado, uma densidade populacional de 21.413 pessoas por quilómetro quadrado, considerada uma das mais altas do mundo.