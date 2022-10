Número de brasileiros na pobreza aumentou em 10 milhões entre 2020 e 2021

Com a pandemia cresceu também o número de pessoas que vivem nas ruas.Na grande cidade de São Paulo, tendas e espaços improvisados em cartão, com panos são a "casa" de muitos sem-abrigo.



Na emblemática Avenida Paulista, a enviada especial da Antena 1, Celina Faria, ouviu a história de uma família que faz de uma pequena tenda, um abrigo.



Um jovem casal e três filhos, um com apenas seis meses, moram na rua, depois de terem ficado sem trabalho, mas o medo dos perigos de viver sem teto não impede o sonho e a esperança .



As situações da pobreza e da fome são temas da campanha eleitoral.

Bolsonaro repete que houve aumento do valor pago às famílias com extremas necessidades - o Auxílio Brasil.



Na troca de argumentos entrou o tema do churrasco. Lula prometeu que se for eleito , os brasileiros iriam poder voltar a "comer um churrasquinho e a tomar uma cerveja".