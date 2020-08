Número de casos de Covid-19 dispara em todos os continentes

A doença matou mais de 840 mil pessoas no planeta e nos últimos dias o nível de infeções disparou em todos os continentes.



No topo da tabela está a Índia com mais de 895 mil casos. Seguem-se os Estados Unidos com cerca de 560 mil casos e o Brasil com 505 mil.



Na Europa, a Espanha bate todos os recordes, com mais de 96 mil novos casos e apresenta os piores resultados dos últimos 14 dias.