Número de casos de covid-19 "estabiliza", diz OMS

A OMS relatou mais de 4,5 milhões de novos casos e 68.000 novas mortes em todo o mundo na semana passada - apenas um ligeiro aumento dos mais de 4,4 milhões de casos e 66.000 mortes relatados na semana anterior, cita a CNN.



O número total de casos acumulados agora é de mais de 211 milhões, com o número total de mortes ultrapassando 4,4 milhões, de acordo com a atualização epidemiológica semanal da OMS.



O número de novos casos globais agora parece estável, depois de aumentar desde meados de junho, observou a OMS no relatório.



Já tinha havido um “planalto” nos casos mundiais em maio, de acordo com a OMS, mas os surtos parcialmente causados pela variante Delta, altamente transmissível, fizeram com que os casos aumentassem em muitos países nos últimos dois meses.