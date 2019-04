Número de casos de sarampo quase quadruplicou num ano em todo o mundo

RTP15 Abr, 2019, 18:14 / atualizado em 15 Abr, 2019, 18:17 | Mundo

O sarampo pode causar a morte a uma criança ou deixa-la cega, surda ou com problemas cerebrais. É uma doença contagiosa perfeitamente evitável, através de vacinas.







Face ao aumento de surtos de sarampo, a OMS apela por isso a uma melhor cobertura dos programas de vacinação. No relatório desta segunda-feira, a organização relembra que o aumento da cobertura de vacinação maximiza a proteção de toda a população. A vacina contra o sarampo é ministrada em conjunto com as vacinas contra a rubéola e a papeira, recebendo por isso a designação MMR (pelas inciais dos nomes em inglês das doenças, measles, mumps e rubeola). A MMR deve ser ministrada em duas doses.







A cobertura global da primeira dose da vacina "estacionou" contudo nos 85 por cento, contra os 95 necessários para evitar surtos, enquanto que 25 países não incluem nos seus programas a necessária segunda dose, acrescentou a OMS.

Causar autismo

O papel das redes sociais

A educação dos pais por clínicos informados esbarra muita vezes na falta de tempo dos médicos para explicar o que são vacinas e o que é o autismo.







E as redes sociais ajudam igualmente a espalhar informação errónea sobre o assunto.

Surtos recentes foram assinalados na República Democrática do Congo, na Etiópia, na Georgia, no Kazaquistão, no Quirguistão, em Madagascar, em Mianmar, nas Filipiinas, no Sudão, na Tailândia e na Ucrânia. "Provocaram muitas mortes - sobretudo em crianças muito pequenas", afirma o relatório da OMS, sem especificar."Nos últimos meses, picos no número de casos ocorreram também em países com grande cobertura geral de vacinação, incluindo os Estados Unidos da América, em Israel, na Tailândia e na Tunisia, a medida que a doença se espalha rapidamente por grupos de pessoas não vacinadas", refere a declaração da OMS.Um número crescente de pais nos Estados Unidos opõe-se à vacina contra o sarampo, por acreditarem, contra todas as evidências cientificas, que os ingredientes nas vacinas podem causar autismo e outras doenças.Os responsáveis federais de saúde dos EUA revelaram também esta segunda-feira, que o número de casos confirmados de sarampo no país, este ano, aumentou quase 20 por cento na semana que terminou a 11 de abril.Em março de 2019, Anders Hviid, médico dinamarquês responsável pela pesquisa no departamento de medicina epidemiológica de Copenhaga, lembrou o alerta de investigadores norte-americanos quanto ao perigo de reduzir, mesmo em apenas cinco por cento, a cobertura nacional da vacinação contra o sarampo.com custos económicos significativos no campo da saúde. Um dos motivos principais para que os pais evitem ou se preocupem com a vacinação dos seus filhos é a perceção de um vínculo com o autismo", referiu.O alarme com a possível relação entre a vacina contra o sarampo e casos de autismo deve-se a um pequeno estudo publicado há uma década, entretanto refutado pela comunidade científica e retirado.Mas o mito estava criado. entretanto ganhou asas e espalhou-se, apesar de se multiplicaram estudos que comprovam a falta de relação entre vacina e autismo, e dos avisos das autoridades quanto aos perigos para a saúde pública que traz a falta de vacinação.A Academia Americana de Pediatria já pediu mais ações aos presidentes executivos da Google, para que Facebook, Amazon e Pinterest trabalhem "juntos", no combate à "perigosa difusãode desinformação sobre vacinas".Diversas grandes empresas tecnológicas terão, alegadamente, tomado medidas para evitar a proliferação de tais conteúdos, contudo este é ummito complicado de destruir.