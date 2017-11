Número de enfermeiros da UE no Reino Unido em queda por causa do Brexit

RTP02 Nov, 2017, 15:59 | Mundo

O Conselho de Enfermagem e Obstetrícia britânico aponta para uma descida de cerca de 89 por cento nos registos de candidaturas por parte dos profissionais de saúde da UE.



Segundo dados divulgados esta quinta-feira pela BBC, até ao passado mês de setembro registaram-se menos 2.700 enfermeiros e obstetras formados na UE do que no ano passado no mesmo período.



Entre todos os profissionais – os formados no Reino Unido, noutros países da UE e no resto do mundo – o maior declínio de profissionais registados foi o referente aos formados na UE.



Houve um aumento de 67 por cento no número de enfermeiros e parteiros da UE que deixaram de estar registados para exercer no Reino Unido, entre setembro de 2016 e setembro de 2017. No mesmo período, registou-se um aumento de 11 por cento no número de enfermeiros britânicos que também deixaram de estar registados como profissionais do Sistema Nacional de Saúde.



Para além do impacto do Brexit, o Conselho de Enfermagem e Obstetrícia aponta a introdução de exames de inglês a todos profissionais estrangeiros que se candidatam para trabalhar no Reino Unido como outro fator para a diminuição de enfermeiros registados no Sistema Nacional de Saúde.



É a primeira vez, na última década, que se observa uma diminuição acentuada no número de enfermeiros da UE no Reino Unido.



Os sindicatos confirmam a sentida escassez de enfermeiros empregados pelo Serviço Nacional de Saúde britânico e, segundo o Royal College of Nursing (RCN), há mais de 40.000 vagas por preencher, afetando as equipas de saúde e a resposta aos doentes nos serviços de saúde.



O Conselho de Enfermagem e Obstetrícia considera que este acentuado aumento de profissionais a deixar de trabalhar no Reino Unido “é preocupante e precisa de resposta”.



O envelhecimento dos profissionais britânicos e o aumento de pedido de aposentadoria destes, assim como a pressão para trabalhar pelo Serviço Nacional de Saúde do país, foram os fatores apresentados pelos profissionais formados no Reino Unido que, à semelhança dos da EU, deixaram a profissão.



Estes números, segundo a BBC, são o reflexo da decisão britânica relativamente à saída do Reino Unido da EU que levou a que muitos funcionários empregados no país tenham optado por não prosseguir carreira no Reino Unido.



O número de enfermeiros a candidatar-se a empregos no Reino Unido diminuiu cerca de 95 por cento no último ano, passando de uma média de 1.966 para 104 pessoas. Da mesma forma, o número de enfermeiros portugueses a registarem-se no Serviço Nacional de Saúde britânico diminuiu de 1.127 para 73, no período de um ano.



O Departamento de Saúde britânico afirmou à BBC que os enfermeiros são fundamentais e assume um papel “valioso” nos serviços de saúde devendo, por isso, ser uma prioridade nas negociações do Brexit.