Número de fumadores está a diminuir a nível mundial

Esse decréscimo regista-se entre os homens, os maiores consumidores, e as mulheres.



Os dados são da Organização Mundial de Saúde e explicados pela jornalista Ana Jordão.



As considerações do relatório refletem as tendências do tabagismo num período de 25 anos, entre 2000 e as previsões até 2025.