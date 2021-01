Número de infetados na Indonésia ultrapassa um milhão

Segundo o ministério, as autoridades registaram 13.094 novas infeções nas últimas 24 horas, elevando o total do país para 1.012.350, o número mais elevado do sudeste asiático.

O número total de mortes atingiu 28.468 pessoas.

O marco aconteceu poucas semanas depois de a Indonésia ter lançado uma campanha massiva para vacinar dois terços dos 270 milhões de habitantes do país, com o Presidente, Joko Widodo, a receber a primeira injeção de uma vacina feita na China.

Profissionais de saúde, militares, polícias, professores e outros grupos de risco foram considerados prioritários para tomar a vacina no quarto país mais populoso do mundo.

De acordo com as autoridades, a Indonésia precisa de administrar quase 427 milhões de doses, tendo em conta a estimativa de que 15% das doses acabam por ser desperdiçadas durante o processo de distribuição na vasta nação de mais de 17.000 ilhas, onde os transportes e as infraestruturas são limitados em algumas zonas.

Jacarta continua a ser a cidade da Indonésia mais atingida pela pandemia, contabilizando mais de 254.000 casos até hoje, incluindo 4.077 mortes.

De um total de 8.066 camas hospitalares na cidade, apenas 8,5% estão disponíveis para novos doentes, sendo que todos os ventiladores estão a ser usados.

