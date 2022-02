Número de migrantes a entrar irregularmente em Espanha aumenta 79,4%

No primeiro mês e meio de 2022, os migrantes chegaram na maioria por via marítima (6.243), 95,6% mais do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com o último relatório do Ministério do Interior espanhol, hoje divulgado, as Ilhas Canárias concentraram a maior parte destas chegadas irregulares. Desde o início deste ano, 4.753 pessoas entraram no arquipélago em 101 barcos, o que representa um aumento de 116,3% em relação a 2021.

O afluxo de migrantes por via marítima para a região continental espanhola e as Ilhas Baleares também aumentou: mais 50,6% em relação a 2021, com um total de 1.437 pessoas (mais 483).

Da mesma forma, o balanço do Ministério Interior espanhol mostra que entre 01 de janeiro e 15 de fevereiro, 34 pessoas entraram em Melilla por mar em três barcos, enquanto no mesmo período de 2021 não houve registos.

O que diminuiu neste período de um mês e meio de 2022 foi o número de pessoas que entraram em Ceuta por via marítima, de acordo com o relatório das autoridades espanholas, que detalha que 19 migrantes (em três barcos) chegaram à cidade autónoma espanhola, contra 40 que o fizeram no mesmo período de 2021.

As entradas terrestres nas cidades autónomas também sofreram um decréscimo no primeiro mês e meio deste ano em relação a 2021: 50 pessoas chegaram a Melilla (menos 68,4%) e 67 conseguiram entrar em Ceuta (menos 66%).