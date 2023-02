Número de mortes devido às cheias aumenta para nove no sul de Moçambique

O total de pessoas afetadas na província e cidade de Maputo ascende a 39.225, sendo o distrito de Boane, 30 quilómetros a sul da capital, o mais afetado com um total de 13.000 de alguma forma atingidas pelas chuvas intensas entre 07 e 13 de fevereiro.

De acordo com os dados do INGD, um total de 7.600 casas ficaram inundadas.

Cerca de 15.000 pessoas estão a receber acolhimento em 13 centros de acomodação.

Há ainda danos em centros de saúde e em várias escolas, deixando sem aulas milhares de alunos.

Ao nível dos meios de subsistência, o organismo estima que haja 4.000 hectares de produção agrícola perdida e há registo de 73 embarcações de pesca desaparecidas.

Moçambique está em plena estação das chuvas, que decorre de outubro a abril, e que está a ser especialmente severa, com uma acumulação de 370 milímetros de chuva na região de Maputo só na última semana, quase o triplo da média esperada para cada mês de fevereiro.

A chuva intensa tem afetado parte da sub-região oriental da África Austral, com a África do Sul a anunciar hoje 12 mortes e a declarar o estado de catástrofe natural em várias províncias, incluindo Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique.

Muitos destes caudais de países vizinhos acabam por desaguar na costa moçambicana.