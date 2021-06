Número de mortes em acidente ferroviário no Paquistão aumenta para 40

O choque entre os dois comboios expresso deu-se hoje de madrugada no distrito de Ghotki, na província de Sindh, e conta com equipas de resgate militares e paramilitares, helicópteros e ambulâncias para executar uma operação de salvamento das dezenas de pessoas que ainda estão presas nas carruagens.

A colisão foi provocada após o descarrilamento do `Millat Express`, que ficou caído na outra linha.

"Neste momento, o desafio para nós é salvar rapidamente os passageiros que ainda se encontram presos nos destroços", disse o chefe da polícia da cidade de Daharki, Umar Tufail.

As autoridades anunciaram que mais de cem dos cerca de 1.100 passageiros que estavam a bordo dos dois comboios ficaram feridos, tendo os feridos graves sido transportados de helicóptero para o hospital da cidade mais próxima.

O ministro da Ciência e Tecnologia do Paquistão, Azam Swati, dirigiu-se ao local do acidente e disse que vários engenheiros e especialistas estavam a tentar determinar o que causou a colisão e que todos os aspetos seriam examinados, incluindo a possibilidade de sabotagem.

O presidente do Secretariado da Ferrovia do Paquistão, Habib-ur-Rehman Gilani, afirmou que o segmento das vias-férreas onde ocorreu a colisão era antigo e precisava de ser substituído.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, apresentou os seus pêsames às famílias das vítimas, acrescentando, na sua conta da rede social Twitter, que pediu a Gilani para supervisionar os trabalhos de salvamento e investigar as causas do acidente.

Mohammad Amin, um dos passageiros do `Millat Express` que sofreu ferimentos ligeiros, revelou à agência noticiosa Associated Press que estavam mecânicos a trabalhar numa das carruagens, antes da partida do comboio da cidade portuária de Karachi.

Os acidentes ferroviários são comuns no Paquistão, apesar das tentativas sucessivas de vários Governos de reestruturar e conservar a rede de caminhos-de-ferro do país.

Em 1990, uma colisão entre um comboio de passageiros e um comboio de mercadorias matou 210 pessoas no sul do Paquistão, sendo o pior desastre ferroviário da história do Paquistão.