Número de mortos em acidente de viação no centro de Moçambique sobe para oito

A nova vítima mortal registada perdeu a vida quando estava a ser levada para o Hospital Central da Beira, disse à comunicação social a diretora clínica daquela unidade de saúde no centro de Moçambique.

O acidente, que feriu outras 13 pessoas, envolveu um camião e um furgão de transporte de passageiros, que se terá despistado após perder um dos pneus e embatido contra o veículo pesado.

Segundo a diretora clínica do Hospital Central da Beira, pelo menos quatro pessoas do total de feridos já tiveram alta.

A secretária de Estado da província de Sofala, Stella Zeca, visitou hoje os sobreviventes no Hospital Central da Beira, tendo manifestado solidariedade e prometido que as autoridades vão investigar as reais causas do acidente.

"A viatura estava sobrelotada. Então, a pergunta é como é que a viatura passou pelos postos policiais que existem, quem estava lá?", declarou a secretária de Estado.

O acidente de viação de Mafambisse ocorreu num momento em que o país continuava de luto nacional, decretado após um outro sinistro que matou, no sábado, 32 pessoas e feriu outras 28 na Estrada Nacional n.º 1, em Maputo, uma tragédia considerada pelas autoridades a pior de sempre em estradas do país.

A tragédia envolveu dois camiões e um autocarro da transportadora Nhancale, que tentou fazer uma ultrapassagem irregular, embateu num dos camiões e capotou.

A situação da sinistralidade rodoviária em Moçambique é apontada por várias organizações não-governamentais como dramática.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente em acidentes de viação em estradas moçambicanas, segundo dados avançados à Lusa, em maio, pela Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação (Amviro).

Em 2020, o país registou o número mais baixo de fatalidades nas estradas dos últimos 10 anos (855 óbitos), um dado associado às restrições impostas pela pandemia de covid-19.