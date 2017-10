Número de mortos em acidente no sul de Angola sobe para 12

Lusa03 Out, 2017, 19:29 | Mundo

De acordo com fonte do Hospital Central do Lubango, capital da província da Huíla, no sul de Angola, deram entrada naquela unidade, na segunda-feira, 20 pessoas com diversos ferimentos, um dos chegou já sem vida.

Uma das três vítimas em estado grave acabaria por falecer hoje, acrescentou a fonte, elevando a 12 o total de vítimas mortais provocadas pelo acidente.

De acordo com informação prestada pela Polícia Nacional, na origem do acidente esteve o rebentamento do pneu de uma das viaturas de táxi, que tinha saído pela manhã de segunda-feira da cidade do Lubango em direção à Chibia, tendo então embatido numa outra, que fazia o percurso contrário, também em serviço de táxi (transporte informal de passageiros).

Os acidentes rodoviários são a segunda causa de morte em Angola, logo após a malária.

Também na segunda-feira foi registado na província do Uíge, no norte do país, um outro acidente rodoviário, que provocou pelo menos quatro mortos, além de vários feridos.