Incêndio em hospital na Coreia do Sul provoca dezenas de mortos

26 Jan, 2018 | Mundo

As chamas terão começado cerca das 07h30 locais (22h30 de quinta-feira em Lisboa) na sala de urgências do primeiro piso do edifício principal do hospital Sejong, em Miryang (sudeste do país, a cerca de 280 quilómetros da capital).



Os bombeiros demoraram cerca de uma hora e 40 minutos a apagar o fogo, que ocorreu quando perto de uma centena de pessoas se encontrava no edifício, indicaram fontes locais à agência de notícias oficial sul-coreana, Yonhap.



O Governo sul-coreano defende que é urgente investigar as causas deste incêndio para “evitar que as famílias das vítimas tenham mais dúvidas”. O porta-voz do executivo sublinhou que é preciso perceber se houve qualquer tipo de problema com os equipamentos médicos que poderá ter causado as mortes.



c/ Lusa