Número de mortos em Israel ultrapassa os mil

Mais de 2.800 pessoas ficaram feridas e 50 pessoas estão oficialmente registadas como "reféns ou desaparecidas", disseram, na terça-feira, as autoridades israelitas.

O último balanço oficial israelita dava conta de 900 mortos.

Na terça-feira, Israel anunciou ter recuperado parcialmente o controlo da fronteira com a Faixa de Gaza, que se encontrava cercada e bombardeada.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descreveu a ofensiva maciça lançada pelo Hamas contra Israel no sábado como "uma selvajaria sem precedentes desde a Shoah (Holocausto)", prometendo que o país ia "vencer com força, muita força".

A ofensiva suscitou uma condenação internacional generalizada, bem como preocupações quanto à possibilidade de um ataque terrestre a Gaza.

Israel, que anunciou a evacuação das zonas fronteiriças, impôs um "cerco total" a Gaza e suspendeu o fornecimento de água, eletricidade e alimentos ao enclave palestiniano.

Na terça-feira, disparos de foguetes, reivindicados pelo Hamas, voltaram a ser feitos a partir do sul do Líbano em direção a Israel, provocando uma resposta de Israel, que afirmou ter atingido posições do partido xiita libanês Hezbollah (pró-iraniano) aliado do movimento palestiniano.

Numa outra frente, o exército israelita afirmou ter disparado projéteis contra a vizinha Síria, a partir dos montes Golã, na terça-feira à noite, em resposta a "projéteis disparados" contra o território ocupado por Israel desde 1967.