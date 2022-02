Número de mortos em massacre no nordeste da RDCongo subiu para pelo menos 52

O ataque provocou ainda 32 feridos, acrescentou a mesma fonte.

Durante a manhã, o Barómetro de segurança do Kivu (KST, na sigla em inglês) calculou em pelo menos 40 o número de mortos, mas fontes administrativas locais e organizações da sociedade civil falavam então já em mais de 50 vítimas mortais.

A milícia Codeco (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo), que alega defender os interesses da comunidade Lendu e ataca principalmente membros da comunidade Hema, é suspeita deste novo massacre.

"Houve uma incursão de milicianos do Codeco entre as 21:00-22:00 no campo de refugiados conhecido localmente como Plaine Savo", a três quilómetros da cidade de Bule, no território de Djugu, disse Jean Richard Dhedda Lenga à AFP por telefone, líder administrativo de Bahema Badjere.

Entre as vítimas mortais contabilizam-se homens, mulheres e crianças.

Jean Richard Dhedda Lenga disse que o número de mortos é "provisoriamente de 59", mas reconhece que o total pode ainda aumentar.

Segundo aquele líder administrativo, cerca de 40 pessoas também ficaram feridas.

Outra fonte, Désiré Malo Dra, presidente da sociedade civil de Bahema Badjere, disse ter contado 53 corpos.

"Mais continuam a chegar. Estão reunidos aqui no local onde me encontro. Acabamos de trazer 36 feridos para o centro de saúde de Bule", acrescentou.

"Os milicianos vieram armados com catanas. Muitas vítimas foram degoladas", continuou Malo Bra, que referiu a chegada dos "capacetes azuis" (Monusco) hoje de manhã.

"Os `capacetes azuis` foram lá para impedir os assassínios e repelir os agressores", anunciou a missão da ONU na rede social Twitter.

Segundo a Unicef, pelo menos 15 crianças estão entre os mortos e mais de 30 entre os feridos.

O Conselho Norueguês para Refugiados, que, como outras organizações não-governamentais, condenou veementemente este massacre, disse em comunicado que o campo de Plaine Savo abriga "mais de 24.000 pessoas que fugiram da violência no território de Djugu em 2019".

Djugu é um dos territórios de Ituri particularmente afetados pela violência atribuída às várias fações do Codeco, que visam principalmente os locais de refugiados que abrigam milhares de moradores expulsos de suas casas por ataques anteriores.

Em apenas oito dias, entre o final de novembro e o início de dezembro, o KST registou a morte de, pelo menos, 123 civis na mesma região, incluindo em campos de deslocados internos.