Número de mortos em naufrágio de migrantes na Tunisía sobre para 13

No domingo, sete pessoas, cinco homens e duas mulheres, tinham sido resgatadas com vida em Sfax, no centro da Tunísia, na sequência de um naufrágio de um barco de migrantes, noticia a agência AFP.

Segundo o porta-voz do tribunal de Sfax, Mourad Turki, onze corpos foram encontrados durante a manhã e mais dois corpos foram resgatados à tarde.

O barco transportava 29 pessoas, incluindo dois tunisinos e pessoas de vários países de África Subsaariana, segundo relatos de sobreviventes, citados por Mourad Turki.

Entre os corpos resgatados estão sete mulheres, entre os 20 e os 30 anos, e três crianças, incluindo um menor de seis meses.

O corpo de um dos dois tunisianos, natural de Sfax, também foi recuperado.

Mourad Turki acrescentou ainda que as buscas irão prosseguir.

Após um pico de partidas da Tunísia em 2011, seguido por uma queda acentuada, as tentativas de migração ilegal aumentaram novamente desde 2017, após o país ser abalado pela instabilidade política e duramente atingido pela nova pandemia de novo coronavírus que resultou em desemprego crescente.

O Ministério do Interior tunisino anunciou no domingo que impediu 32 travessias ilegais durante a noite de sábado para domingo e deteve 262 pessoas com idades entre 15 e 44 anos, incluindo dois cidadãos de países da África Subsaariana.

Com risco de vida, milhares de migrantes, especialmente norte-africanos e subsaarianos, tentam regularmente cruzar o Mediterrâneo em barcos clandestinos, tentando chegar à Europa onde esperam encontrar trabalho e novas perspetivas de vida.

Desde o início de 2020 e até meados de setembro, 8.581 pessoas foram intercetadas enquanto tentavam chegar à Europa por mar a partir da costa da Tunísia e destes, 2.104 eram estrangeiros, segundo estatísticas do Ministério do Interior tunisino.

Durante uma visita a Túnis em agosto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Luigi Di Maio, alertou que não haveria mais lugar para migrantes que chegassem ilegalmente à Itália, após anunciar operações de repatriamento de tunisinos a partir de 10 de agosto.