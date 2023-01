Número de mortos em naufrágio no noroeste da RDCongo aumenta para 150

De acordo com informações recolhidas pela estação de rádio congolesa Radio Okapi, citada pela agência de notícias Europa Press, o barco a motor virou-se na noite de quarta-feira perto de Basankusu quando se dirigia para Iranga, na República do Congo.

O presidente da sociedade civil de Basankusu, Jean-Pierre Wangela, indicou que o barco "transportava muitas pessoas com as suas mercadorias" e acrescentou que "cerca de 50 pessoas" foram resgatadas.

"A causa [do acidente] terá sido a sobrecarga", lamentou.

Eventos deste tipo são relativamente frequentes na RDCongo, onde múltiplos rios são utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias, sem que as embarcações, por vezes, cumpram as medidas de segurança exigidas.

O incidente ocorreu por volta das 02:00 locais (01:00 em Lisboa) entre as cidades de Wenga e Likwelo, que fazem parte do território de Bolomba e da província do Equador.

Na quinta-feira, tinha sido noticiado que pelo menos 22 pessoas tinham morrido no naufrágio, com as autoridades a apontarem um total de 145 desaparecidos.

"Era uma coluna de quatro canoas motorizadas que virou com a mercadoria. Havia cabras, sacas de milho, ovelhas e também um grande número de passageiros", disse na quinta-feira o diretor da rádio local Bomoko, Otis Evoloko, que participou nas operações de resgate, citado pela agência de notícias espanhola EFE.