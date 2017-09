Número de mortos em Porto Rico devido ao furacão Maria sobe para 12

Lusa22 Set, 2017, 07:18 | Mundo

O autarca de Toa Baja, Bernardo Márquez, disse que a tragédia no seu município ocorreu depois da abertura das comportas do reservatório do Lago La Plata.

Alguns meios de comunicação locais informaram que não foram ativados os alarmes de inundação no município, que continua sem eletricidade desde quarta-feira, tal como a maior parte da ilha.

Na quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Porto Rico ficou "totalmente destruído" pela passagem do furacão Maria.

"Porto Rico está num estado muito, muito, muito delicado (...). A rede elétrica está destruída", disse o chefe de Estado norte-americano.

Depois de devastar Porto Rico e Dominica, o furacão Maria matou três pessoas no Haiti, na quinta-feira, de acordo com o primeiro balanço do Ministério do Interior.

Segundo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão está na categoria três, a afastar-se da República Dominicana e deverá registar um agravamento, sendo esperado hoje nas Ilhas Turcas e Caicos, assim como nas Bahamas, com previsão de chuvas fortes e prolongadas.