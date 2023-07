Número de mortos em prisão no Equador sobe para 31

O número de feridos também subiu para 14, incluindo um agente da polícia, de acordo com o último relatório do Ministério Público sobre os acontecimentos na Penitenciária do Litoral, localizada na cidade portuária de Guayaquil.

Por sua vez, o Ministério do Interior informou que 2.700 membros da polícia e das Forças Armadas realizaram uma operação de controlo na penitenciária depois de o chefe de Estado do Equador, Guillermo Lasso, ter declarado o estado de emergência nas prisões do país.

Só depois de a polícia e as Forças Armadas terem conseguido entrar na penitenciária e recuperar o controlo da situação foi possível fazer o balanço do confronto, remover corpos e recolher provas. Durante a operação, foram apreendidas nove espingardas, um lança-granadas, quatro pistolas, dois revólveres e mil munições.

O Ministro do Interior, Juan Zapata, afirmou que, utilizando a força coerciva, o Estado irá recuperar "a tranquilidade e a paz dos equatorianos".

Neste incidente, defrontaram-se dois dos bandos criminosos que lutam pelo controlo interno das prisões equatorianas, "Los Tiguerones" e "Los Lobos", que há algumas semanas quebraram uma trégua, de acordo com o decreto presidencial emitido na terça-feira para declarar o estado de emergência no sistema penitenciário do Equador. A medida vai estar em vigor durante 60 dias.

A declaração do estado de emergência visa preservar os direitos dos reclusos, como grupo prioritário, bem como os dos agentes penitenciários e polícias.

Tem também por objetivo controlar as circunstâncias atuais e restabelecer a convivência pacífica, a ordem e o normal funcionamento dos centros de detenção.

A Procuradoria Geral anunciou a abertura de dois inquéritos, "o primeiro por homicídio de pessoas privadas de liberdade e o segundo por terrorismo, devido às explosões e à quantidade de armas e munições encontradas no interior da penitenciária", conhecida como Guayas 1.