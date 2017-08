Número de mortos no atentado de Barcelona sobe para 16

RTP 27 Ago, 2017, 11:44 / atualizado em 27 Ago, 2017, 11:45 | Mundo

De acordo com informação do Departamento de Saúde da Generalitat da Catalunha, a mulher ficou gravemente ferida e morreu esta manhã do Hospital del Mar em Barcelona.



O balanço de mortos do atentado sobre assim para 16 pessoas.



De acordo com o mesmo comunicado do Departamento de Saúde catalão continuam internadas 24 pessoas, 20 das quais vítimas do ataque em Barcelona e outras quatro feridas no atentado semelhante ocorrido seis horas depois na localidade balnear de Cambrils.



Destes feridos cinco estão em estado crítico, quatro em estado grave e 15 menos grave.