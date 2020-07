Número de mortos provocados pelas cheias no Japão subiu para 34

Outras 14 pessoas estão desaparecidas desde sexta-feira, dia em que chuvas torrenciais inundaram várias localidades no sul do país. O Governo destacou 40 mil militares para ajudar nas buscas e no resgate de milhares de pessoas que têm as casas rodeadas de água.