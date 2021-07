Número de novos casos em Itália mantém tendência de baixa

O número de infeções indica uma redução de 45 casos face ao mesmo dia da semana passada, quando se registaram quase 930 contágios, com os óbitos a diminuírem também de 28 para 21.

A pressão hospitalar continua também a reduzir e, das 49.358 pessoas atualmente com SARS-CoV-2, 1.532 estão hospitalizadas, 61 menos do que quarta-feira, e 229 internadas em unidades de cuidados intensivos, menos 18.

Com a atualização de hoje, Itália contabilizou oficialmente desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, 4.260.788 casos de infeção com o novo coronavírus, a que estão associadas 127.587 mortes.

A campanha de vacinação no país já permitiu imunizar com as duas doses 18,84 milhões de pessoas, 34,9% do total da população maior de 12 anos, tendo sido administradas 51.730.983 doses.

Segundo dados do Instituto Superior de Saúde italiano, a variante Delta, que mantém em alerta vários países europeus, representa em Itália 16,8% do total de infeções.

Todas as regiões de Itália estão desde segunda-feira na chamada "zona branca", quase sem restrições contra a pandemia, com o uso de máscara a ser obrigatório apenas em espaços fechados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.