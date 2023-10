Número de países que enfrentam ameaças ecológicas graves aumentou 10 vezes

De acordo com a pesquisa sobre Ameaças Ecológicas (ETR), "os níveis atuais de degradação ecológica irão agravar-se, intensificando não só os conflitos existentes, mas também possíveis futuros conflitos" e provocando dessa forma um aumento de migrações forçadas.

"O número de países afetados por ameaças ecológicas graves e por uma baixa resiliência social aumentou de 3 para 30 no último ano", 10 vezes mais, defendeu o ETR.

Os países afetados, designados de países `hotspot` acolhem cerca de 1,1 mil milhões de pessoas, um aumento de 332 milhões no mesmo período.

Em 2023, foram considerados 26 países `hotspot`, maioritariamente países africanos.

"A degradação ecológica e os conflitos são cíclicos, sendo que a degradação dos recursos conduz ao conflito, da mesma forma que o conflito conduz à degradação dos recursos", conclui o relatório.

Acrescenta ainda que as regiões com maiores défices de governação, Estado de Direito e com altos níveis de pobreza são aquelas onde a degradação ecológica provoca mais impacto.

Os conflitos são frequentemente expandidos de um país para o outro, afetando não só a própria região, mas também outras, o que reflete num aumento de deslocados.

"Atualmente, existem mais de 108 milhões de pessoas deslocadas, um aumento de 24% desde 2020", sendo que "até 2050, 2,8 mil milhões de pessoas irão viver em países com graves ameaças ecológicas, em comparação com as 1,8 mil milhões em 2023", estimou o IEP.

Uma das principais conclusões do relatório é que 1 em cada 4 pessoas em todo o mundo não têm acesso regular a água potável, ou seja dois mil milhões de pessoas, sendo que "um aumento de 25% de risco e água aumenta a probabilidade de conflito em 18%".

A falta de acesso a água potável agravada pelas baixas precipitações é um problema com tendência para se agravar devido ao aumento das temperaturas, defendeu o ETR.

Segundo a pesquisa, as alterações climáticas aumentam o risco de fenómenos como secas, tempestades e inundações, pelo que as "taxas de mortalidade são sete vezes mais elevadas em países com baixos níveis de resiliência e paz".

Em 2022, o Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas concedeu 35% do seu orçamento para combater desastres naturais, quase duas vezes mais do que há uma década.

As mais recentes pressões sobre os preços dos alimentos, que aumentaram 33% desde 2016, colocaram exigências adicionais aos países que já sofriam de insegurança alimentar, a maioria dos quais na África Subsariana.

O relatório prevê que, até 2050, a população da África Subsariana aumente para 2,2 mil milhões, mais de 60%, o que "aumentará drasticamente a pressão sobre os abastecimentos de alimentos e água".

O número de cidades com uma população acima de 10 milhões deverá aumentar de 33 para 50 até 2050, acrescentou a pesquisa, destacando ainda que este aumento traduz de igual forma um aumento do crime, da pobreza e da poluição.

"Os países que dependem bastante dos combustíveis fósseis irão enfrentar grandes dificuldades devido à falta de assistência durante a transição verde que se aproxima", concluiu o ETR.

O relatório ETR analisa ameaças ecológicas a nível mundial, avaliando os países e áreas com maior risco de conflito, agitação civil e deslocação causados pela degradação ecológica e alterações climáticas.

O relatório engloba 221 países e territórios independentes, divididos em 3.594 áreas subnacionais.